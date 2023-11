Nederlands marineschip op Cyprus aangekomen voor hulp aan Gaza

Het Nederlandse marineschip dat wanneer mogelijk humanitaire hulp naar Gaza moet brengen, is aangekomen op Cyprus, meldt de Koninklijke Marine. Ook kan het schip ingezet worden als een evacuatie nodig is. Demissionair minister Kajsa Ollongren (Defensie) kondigde eerder deze maand aan de Zr. Ms. Holland richting Cyprus te sturen om de Palestijnen van hulp te voorzien zodra die gelegenheid zich aanbiedt.

Het marineschip is op het eiland in de Middellandse Zee aangekomen “na elf dagen varen en intensief oefenen om gereed te zijn en te blijven voor eventuele evacuaties vanuit het Midden-Oosten”, aldus de Marine. Op Cyprus zijn al zo’n tweehonderd Nederlandse militairen en een C-130 transportvliegtuig. Zij werden kort na het uitbreken van de oorlog tussen IsraĆ«l en Hamas naar het eiland gebracht voor mogelijke evacuaties.

De planning is dat de Holland in elk geval tot de jaarwisseling in de regio blijft. Cyprus werkt al langer aan een maritieme corridor om zo hulp te leveren aan Gaza. Daar willen meer landen aan meehelpen. Maar voorlopig lijkt vooral ingezet te worden op uitbreiding van de hulp via land aan de Palestijnse kuststrook waar zo’n 2,4 miljoen mensen opgesloten zitten sinds het begin van de oorlog op 7 oktober.