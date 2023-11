Ondanks kritiek staande ovatie voor Yeşilgöz, die steun ervaart

VVD-leider Dilan Yeşilgöz voelt zich ondanks stevige kritiek van VVD-leden gesteund om op inhoud te gaan onderhandelen met PVV, NSC en BBB. Dat zei ze na afloop van een drukbezochte partijbijeenkomst in Utrecht over haar besluit om een kabinet met de PVV alleen te gedogen, en niet volwaardig mee te regeren.

“De visie van de VVD is helder, dat zie ik niet veranderen. Maar op inhoud heb ik alleen maar extra steun gekregen om ermee aan de slag te gaan”, zei Yeşilgöz. Over de vorm waarin de VVD aan een kabinet wil meedoen – als gedoogpartner, regeringspartner of in de oppositie – verschillen de meningen, erkent de VVD-leider. “Maar dat hoort bij een brede volkspartij als de VVD.”

Een meerderheid van de aanwezige leden snappen niets van de keuze om te gedogen en willen dat de VVD gaat meeregeren. Diverse leden vroegen aan de partijleider of het besluit “in beton” is gegoten. Een duidelijk antwoord daarop gaf Yeşilgöz niet. Andere leden waarschuwden voor de onbetrouwbaarheid van de PVV.

Met opgeteld 64 zetels voor PVV, NSC en BBB zeggen de kiezers “dat het niet moet doorgaan zoals het was”, zei Yeşilgöz tegen de ruim 350 aanwezige leden. Na het verlies van tien zetels voor de VVD “moeten we ons herbronnen”, herhaalde de VVD-leider. “We hebben goud in handen om hier sterker uit te komen. We gaan vanuit de Kamer ons best doen om op inhoud het verschil te maken.”

Haar woorden werden met een staande ovatie ontvangen, óóḱ door de VVD-leden die eerder forse kritiek uitten op het besluit niet volwaardig aan een kabinet deel te nemen. De oproep van meerdere leden om vertrouwen te hebben in de fractie en om de nieuwe partijleider te steunen werd ondersteund met luid applaus en gejuich.

Niet lang voor de VVD-bijeenkomst werd duidelijk dat Pieter Omtzigt (NSC) nog niet klaar is om te onderhandelen met de PVV. Yeşilgöz ziet dat niet als probleem, maar juist als een “constructieve houding” van Omtzigt. “Wij zijn klaar om te onderhandelen, maar het is aan de verkenner om daar uiteindelijk ook na vervolggesprekken een gebalanceerd advies over te geven.”