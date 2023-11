Qatar: Nederlandse gijzelaar vrijgelaten door Hamas

Hamas heeft woensdag een Nederlandse gijzelaar vrijgelaten, meldt bemiddelaar Qatar. Voor zover bekend was de 18-jarige Ofir Engel de enige Nederlandse gijzelaar die werd vastgehouden in de Gazastrook.

Ook het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) meldt dat Engel onderdeel is van de groep gijzelaars die woensdag is overgedragen aan het Rode Kruis. Ook zijn 16-jarige buurjongen zou zijn vrijgelaten. Engels schoonvader is nog steeds in Gaza, aldus het CIDI.

De familie van de Nederlands-Israëlische jongen kreeg woensdagochtend bericht van de Israëlische autoriteiten dat Engel op de lijst stond van gijzelaars die mogelijk zouden worden vrijgelaten. De 18-jarige jongen werd op 7 oktober door Hamas ontvoerd uit de kibboets Be’eri. Kort daarna kreeg hij via een spoedprocedure de Nederlandse nationaliteit, met als achterliggend idee dat daarmee de kans op vrijlating groter zou worden.

Hamas liet woensdag zestien gijzelaars vrij. Onder hen waren vier Thaise burgers en nog zes Israëliërs die net als Engel een dubbel paspoort hebben. Volgens Qatar zijn er drie Duitsers en een Amerikaan vrijgelaten, eerder op de dag kwamen al twee Russen vrij.