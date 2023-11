Rutte en Bruins Slot blij dat Nederlandse gijzelaar vrij is

Demissionair premier Mark Rutte en buitenlandminister Hanke Bruins Slot zijn blij dat de Nederlandse gijzelaar Ofir Engel is vrijgelaten door Hamas. “Na deze afschuwelijke tijd kan hij nu eindelijk worden herenigd met zijn familie en vrienden”, schrijft Rutte op X. Engel was de enige Nederlander die werd vastgehouden in de Gazastrook.

Rutte bedankt Qatar, Egypte en de Verenigde Staten “voor hun cruciale rol” in de vrijlating van de gegijzelden. “We hebben ons hier de afgelopen weken via alle diplomatieke wegen voor ingespannen”, aldus minister Bruins Slot.

Hamas heeft nog niet alle gijzelaars vrijgelaten. “Wij blijven voortdurend oproepen tot hun onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating”, schrijft Bruins Slot op X.

Engel werd op 7 oktober ontvoerd uit de kibboets Be’eri. Hij kreeg kort daarna via een spoedprocedure de Nederlandse nationaliteit. Het achterliggende idee was dat hij daardoor sneller vrijgelaten zou worden.