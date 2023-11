Schade na brand gemeentehuis Soest aanzienlijk

De korte brand in het gemeentehuis van Soest heeft vermoedelijk enkele tonnen schade veroorzaakt. Dat is een eerste, voorlopige inventarisatie van de gemeente. Er wordt elders in het gebouw een provisorische balie ingericht zodat mensen binnenkort weer terechtkunnen op de afdeling Burgerzaken.

Volgens een woordvoerster wordt de komende dagen de telefonische bereikbaarheid uitgebreid. Verder worden afspraken zoveel mogelijk verzet naar volgende week. Documenten als paspoorten zijn niet verloren gegaan omdat die in een kluis lagen, zo meldde de gemeente eerder al.

De brand, die in de nacht van maandag op dinsdag rond middernacht woedde, is mogelijk aangestoken. De politie sluit dat niet uit na forensisch onderzoek en een buurtonderzoek, en vraagt om getuigen en beeldmateriaal. Woensdagochtend kon de politie daar verder niets over zeggen.