Verdachte moord Jalink: ik werd gevraagd kroongetuige te worden

De in 2018 voor cocaïnesmokkel en bedreiging tot bijna 13,5 jaar cel veroordeelde Muhammed S. is een jaar later door de politie gevraagd kroongetuige te worden. Dat stelde de 36-jarige Amstelvener donderdag tijdens een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam in de strafzaak over de moord op Vincent Jalink ruim zeven jaar geleden.

S. is een van de vier verdachten die ruim zes jaar na dato alsnog worden vervolgd in de zaak-Jalink. De 38-jarige Diemenaar werd op de avond van 27 mei 2016 bij zijn woning met twaalf kogels en voor de ogen van zijn toen 9-jarige zoontje doodgeschoten. In de zaak is tot nu toe alleen schutter Gideon G. veroordeeld. Hij kreeg dit jaar in hoger beroep 22 jaar celstraf opgelegd.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft S. de moordopdracht gegeven. Dat zou zijn gebeurd nadat twee medeverdachten in de zaak – Urker Andries K. (55) en Noord-Hollander Ferry B. (48) – de aanvankelijke opdracht zouden hebben gegeven de Diemenaar te ontvoeren en geld af te persen. Achtergrond daarvan was dat Jalink een miljoen euro zou hebben gehad om te investeren in cocaïne, maar niets zou hebben geleverd. B. werd in 2018 samen met S. veroordeeld, nadat zij waren gelinkt aan de vondst van 261 kilo cocaïne op een Urker viskotter in Harlingen.

S. trok donderdag aan het einde van de zitting fel van leer in de rechtszaal. “Ik heb niets te maken met de moord op Jalink. Ik weet er niets van”, zei hij. “Dat heb ik ook gezegd toen de politie mij in 2019 vroeg kroongetuige te worden. Het enige wat ik weet is dat in 2015 een nooit uitgevoerd plan bestond Jalink te ontvoeren.”

Volgens S. heeft de politie bewust selectief geshopt in een grote verzameling berichten, waardoor allerlei communicatie uit zijn verband is gerukt. Bij de rechtbank zei hij volledige openheid van zaken te willen geven. “Ik heb niets te verbergen en kan alles onderbouwen.”

De politie stuitte in 2017 op de naam van S. tijdens het onderzoek naar Naoufal F., die voor het aansturen van een moordaanslag en een moord inmiddels is veroordeeld tot levenslang. Via de Amstelvener leidde het spoor vervolgens naar de Urker drugskotter in Harlingen. In de zaak-Jalink is behalve S. ook F. prominent in beeld als opdrachtgever, mede door vermeend berichtenverkeer tussen de twee waarin het moordplan wordt besproken. F. wordt nu echter niet vervolgd omdat zijn hoger beroep in de andere zaken nog loopt en het OM de uitkomst wil afwachten.

De zaak-Jalink dient eind 2024 inhoudelijk.