VluchtelingenWerk opgetogen dat asielzoekers meer mogen werken

VluchtelingenWerk Nederland is “opgetogen” na de uitspraak van Raad van State (RvS) dat asielzoekers meer dan 24 weken per jaar mogen werken. In twee zaken besloot de Raad woensdag dat het UWV de wettelijke werkbeperking niet langer mag uitvoeren. Daarmee krijgen asielzoekers een snellere en betere toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt, stelt VluchtelingenWerk.

De organisatie stond een van de asielzoekers en zijn werkgever bij tijdens de beroepsprocedure richting de RvS. Zowel een Nigeriaanse asielzoeker als een uitzendbureau wilde het arbeidscontract langer dan 24 weken voortzetten, maar de werkgever kreeg de werkvergunning niet rond bij het UWV. Via de rechter kregen de twee gelijk, maar het UWV ging in hoger beroep. Nu stelt ook het hoogste bestuursorgaan dat de werkbeperking in strijd is met Europese regels.

Volgens die Europese richtlijnen moeten asielzoekers toegang hebben tot de arbeidsmarkt en moeten ze daar eerlijke kansen krijgen. Dat asielzoekers door de beperking 28 weken van het jaar niet mogen werken, is volgens RvS “in strijd met de achtergrond en doelstelling van de Opvangrichtlijn”, zo staat in de uitspraak.

Volgens VluchtelingenWerk is een van de belangrijkste belemmeringen voor asielzoekers om te werken in Nederland nu weggenomen. “Het loont voortaan voor werkgevers om te investeren in nieuwe werknemers.” En daar profiteert ook de maatschappij van, zegt de organisatie. “Asielzoekers zijn zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan, zeker nu ze langdurig in de opvang verblijven. Het bevordert de integratie, is goed voor het gevoel van eigenwaarde en door de krapte op de arbeidsmarkt zitten werkgevers om arbeidskrachten te springen.”