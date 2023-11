VVD’ers op bijeenkomst willen vooral dat partij wel meeregeert

Ruim 350 voor- en tegenstanders van het besluit van VVD-leider Dilan Yeşilgöz om een centrumrechts kabinet met PVV, NSC en BBB als een gedoogpartner mogelijk te maken, kwamen woensdagavond op een partijbijeenkomst bijeen om stoom af te blazen over die keuze. Er waren steunbetuigingen voor deze koers, maar veel meer afwijzingen. Een oproep van een van de VVD-leden om niet te gedogen, maar volwaardig mee te regeren werd met luid en lang applaus ontvangen.

Volgens de VVD’er hebben de liberale kiezers de partij gevraagd om “maximale verantwoordelijkheid. Als je dat belang centraal stelt en als je wilt dat er een centrumrechts kabinet komt, ga dan met capabele bewindspersonen op het bordes staan”, riep de man op. Hij snapt de “politiek-strategische zet” van Yeşilgöz, maar hij kan het niet aan de kiezers uitleggen.

Andere aanwezige VVD’ers sloten zich daarbij aan. “We zijn geen partij die tien zetels heeft verloren, maar we zijn de derde partij van het land. Ik en met mij velen snappen er niets van dat de VVD alleen wil gedogen, en niet wil regeren.”

Veel voorstanders van volwaardige kabinetsdeelname snappen ook niet dat het kabinet-Rutte IV op asielmigratie is geklapt, en dat de VVD nu niet met een partij een kabinet wil vormen die ook de migratie substantieel naar beneden wil brengen.

VVD-prominent Frans Weisglas riep Yeşilgöz en de fractie juist op om niet met PVV in zee te gaan, ook niet als gedoogpartner. Hij zei teleurgesteld te zijn toen na de val van het kabinet eerst VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans en daarna Yeşilgöz de deur naar PVV openzette. “Een liberale partij moet in een kabinet niet samenwerken met de PVV”, zei Weisglas. De PVV schendt met haar standpunten de rechtstaat, zei hij.

Weisglas vindt dat de VVD ook een kabinet met de PVV niet moet gedogen. “Dan verbind je je aan een kabinet. Als je niet gedoogt, dan behoud je de vrijheid.”

Een enkeling vindt de gedoogconstructie een prima zet. “Ik zie tussen de partijen heel veel verschillen. Het is goed dat we daarom niet in een kabinet gaan”, zei een van de aanwezigen. “Geef geen millimeter toe”, zei een ander VVD-lid. De waterige compromissen van de afgelopen jaren hebben de partij geen goed gedaan, zei de vrouw.

Yeşilgöz reageerde fel op het verwijt van een aantal teleurgestelde VVD-leden dat de partij met het huidige standpunt afhaakt. “Wij haken niet af, maar nemen onze verantwoordelijkheid vanuit de Kamer.”