Wilders noemt minderheidskabinet nu ook een optie

PVV-leider Geert Wilders wil de partijen VVD, NSC en BBB “op wat voor manier dan ook” om tafel krijgen om over een regeringscoalitie te spreken. Een minderheidskabinet is wat hem betreft geen taboe, zegt Wilders na zijn gesprek met verkenner Ronald Plasterk. Mogelijk kunnen een of meerdere partijen gedogen. “Alles kan. Mijn voorkeur heeft een meerderheidskabinet.”

PVV vormt samen met VVD, NSC en BBB een “logische rechtse combinatie”, vindt Wilders. Maar NSC twijfelt over regeren met de PVV vanwege haar ongrondwettelijke verkiezingsprogramma en de VVD heeft gezegd niet in een kabinet te stappen, maar wel eventueel te willen gedogen. Wilders roept partijen op vooral in gesprek te gaan. “Dat je even zonder taboes over ‘is het meerderheid of minderheid, en wie gedoogt of wie gedoogt niet” gewoon met elkaar gaat praten.”

“Belangrijker nog dan ‘wie welke rol heeft’ is toch ook dat je een programmatische overeenstemming hebt en dat je elkaar vertrouwt en met elkaar kan samenwerken”, zegt Wilders. “Ik heb met niemand irritatie”, reageert hij op de vraag of de positie van de VVD om alleen te gedogen daar aanleiding toe geeft.

Hij belooft zichzelf “stevig maar redelijk” op te stellen. Zijn partij is bereid compromissen te sluiten, maar wil wel het PVV-geluid laten horen in een eventuele nieuwe coalitie.

De zorgen bij Nederlandse moslims om een kabinet-Wilders zijn volgens de PVV-voorman nergens voor nodig. “Wij gaan niemand het land uitzetten of wat dan ook. Wij zijn er voor iedereen: christenen, moslims of ongelovigen.” Hij noemt daarbij dat hij in zijn programma alleen spreekt over de islam – bijvoorbeeld waar het gaat om een verbod op moskeeën en de Koran – en niet over moslims. Islamitische organisaties lieten kort na de verkiezingen weten dat veel moslims zich zorgen maken of zij nog een toekomst hebben in Nederland. De belofte van Wilders om zijn anti-islamstandpunten “in de ijskast” te zetten, stelde hen niet gerust.