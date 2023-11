Adviseur van Rutte vervangt zwangere Schreinemacher

Geoffrey van Leeuwen vervangt Liesje Schreinemacher als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tijdens haar zwangerschapsverlof, meldt het demissionaire kabinet. Van Leeuwen is een naaste adviseur van minister-president Mark Rutte. De benoeming wordt gezien als een verrassende keuze.

De diplomaat Van Leeuwen is sinds oktober 2020 raadadviseur Buitenlandse Zaken en Defensie bij het kabinet van de minister-president op het ministerie van Algemene Zaken. Hij kwam van Buitenlandse Zaken en was eerder onder meer ambassadeur in Afghanistan en directeur Midden-Oosten en Noord-Afrika op het ministerie.

Minister Schreinemacher gaat maandag met verlof. Ze komt dan volgens planning ergens halverwege april terug als er dan nog geen nieuw kabinet is aangetreden. Eerder donderdag kwam ook al naar buiten dat staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) het kabinet verlaat om topvrouw te worden van het familiebedrijf Corendon.

Eerder was al duidelijk geworden dat de VVD niet een andere bewindspersoon tijdelijk op deze post wilde zetten. Onlangs verving VVD-staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) nog enige tijd zijn partijgenoot Eric van der Burg op Justitie toen die ziek was. Ook is het te zwaar voor minister Hanke Bruins Slot van Buitenlandse Zaken om deze functie er langdurig bij te nemen. Bovendien is zij van een andere partij, het CDA.

Van Leeuwen studeerde rechten in Leiden en later staatsrecht aan de Sciences Politiques Paris. Ook behaalde hij een master aan de Universiteit van Cambridge. Hij wordt maandag be√ędigd door de koning.