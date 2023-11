Advocaten schutter McDonald’s: dit is geen moord

De 34-jarige Veysel Ü. heeft het doodschieten van twee mannen in een McDonald’s in Zwolle nooit gepland. “Er is iets geknapt in hem”, zei advocaat Esther Blok donderdag in de rechtbank in Zwolle.

Het Openbaar Ministerie eiste dertig jaar cel voor een dubbele moord in een vol restaurant op 30 maart 2022. Volgens de advocaten van Veysel Ü. was hier geen sprake van moord. Om dat te bewijzen, moet er sprake zijn van een vooraf geplande daad. “Op klaarlichte dag in een McDonald’s vol met kinderen, dat is een atypische plek voor het gepland doden van twee personen”, aldus de raadsvrouw.

Veysel Ü. stond onder grote financiële druk. Hij had zijn huis al te koop gezet omdat hij een miljoen euro had geïnvesteerd via de zoon van slachtoffer Ali. Dat geld kreeg hij niet terug. Volgens de advocaten werd de druk in het gesprek in de McDonald’s verder opgevoerd. Hij moest meer betalen.

Na drie kwartier praten in de McDonald’s werd de verdachte door het latere slachtoffer Ali naar de kassa gestuurd om koffie en thee te halen. Toen Veysel terugkeerde bij het tafeltje, namen de emoties de overhand. “Vanaf dat moment kan hij zich niets meer herinneren” zei Blok. Een van de getuigen van het schietincident is een militair. Hij sprak over een ‘geoefende schutter’. Maar Veysel Ü. schoot vanaf een meter afstand. “Raak schieten is dan niet moeilijk” zei de raadsvrouw. De verdachte is volgens zijn twee advocaten financieel te grazen genomen. Hij werd niet alleen voorafgaand aan het schietincident bedreigd, maar daarna ook in de gevangenis.

Met name opmerkingen van de advocaten over de vermeend kwalijke rol van de twee slachtoffers bij het afpersen van de verdachte, vielen moeilijk bij de nabestaanden. “De aantijgingen aan het adres van mijn cliënten zijn uit de lucht gegrepen” zei slachtofferadvocaat Erwin Damen over het wegzetten van de familie als crimineel.

“Ik vind het vreselijk voor iedereen. Sorry voor allemaal”, zei Veysel Ü. als laatste. Op 18 december volgt de uitspraak van de rechtbank.