BBB wil met PVV, VVD, NSC en verkenner samen de zorgen bespreken

BBB roept PVV, VVD en NSC op om aan tafel te gaan om samen met de verkenner de zorgen te bespreken die er leven over een mogelijke samenwerking met de PVV van Geert Wilders. Dit moet onder meer gaan over de rechtsstatelijkheid en de twijfels die de drie partijen hierover hebben bij de PVV-plannen. Het overleg moet nog tijdens de verkenningsfase plaatsvinden en moet leiden tot een ‘fractievoorzittersmanifest’. Dat heeft BBB-leider Caroline van der Plas meegegeven in haar gesprek met verkenner Ronald Plasterk.

Van der Plas erkent dat zo’n gezamenlijk overleg niet gebruikelijk is tijdens een verkenning, omdat in deze fase nog niet over de inhoud wordt gesproken. Maar haar BoerBurgerBeweging vindt dit wel nodig, omdat de zoektocht naar mogelijke coalities nu al vast lijkt te lopen door blokkades van partijen. Zo wil de VVD niet meedoen in een coalitie met de PVV, maar die alleen gedogen vanuit de Tweede Kamer.