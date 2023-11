Consumentenbond: Facebook en Instagram misleiden gebruikers

De Consumentenbond dient samen met achttien zusterorganisaties uit andere Europese landen een klacht in tegen Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Gebruikers daarvan kregen een maand geleden een keuzemenu te zien. Ze moeten zo’n 10 tot 13 euro per maand betalen voor een abonnement zonder reclames, of accepteren dat de sociale media persoonlijke gegevens verzamelen voor advertenties. Mensen die geen keuze hebben gemaakt, kunnen niet naar hun tijdlijn en blijven het keuzemenu zien.

Volgens de Consumentenbond is Meta “misleidend, oneerlijk en agressief”. Directeur Sandra Molenaar zegt dat het bedrijf doet “alsof er een keuze is tussen een betaalde en een gratis optie. Terwijl consumenten in de gratis variant in feite betalen met hun gegevens. Er zijn heel duidelijke gerechtelijke uitspraken die zeggen dat deze vorm van gegevensverwerking ook een vorm van betaling is. Daarnaast doet Meta alsof de gegevens van consumenten in de betaalde variant niet gebruikt worden, maar dat is ook niet waar. Meta verzamelt van die gebruikers nog steeds gegevens, maar het bedrijf zegt niet waar het die gegevens voor gebruikt.”