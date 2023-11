Cultuursector prijst Uslu voor ‘cultuurhart’, maar laakt vertrek

Demissionair staatssecretaris Gunay Uslu had een “groot hart voor kunst en cultuur”. Maar haar vertrek in deze voor de cultuursector roerige periode is “erg jammer”. Dat laat bestuurder Boris van der Ham weten namens de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en de Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP).

“Zij heeft bewezen dat zij het beste voorhad met de cultuursector”, aldus Van der Ham. “Maar we zitten in een lastige periode, in afwachting van een nieuw kabinet. We hebben juist nu ook iemand nodig die stevig in het zadel zit en het geluid van onze sector in Den Haag blijft vertegenwoordigen en verdedigen. Vooral omdat niemand weet hoelang de verkenning en de formatie gaan duren.”

De theater- en bioscoopbranche hopen dat het demissionaire kabinet snel met een “waardige opvolger” komt. Voorlopig worden de taken van Uslu waargenomen door demissionair minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs en Cultuur.

De NPO liet eerder ook al weten verrast te zijn door het vertrek van Uslu. “Wij wensen Gunay Uslu veel succes bij deze stap”, aldus een zegsman. Haar vertrek heeft geen invloed op het definitieve besluit over de licentie van aspirant-omroep Ongehoord Nederland. Uslu maakte maandag haar voornemen bekend om de licentie niet in te trekken, hoewel de NPO haar daarom had gevraagd.

Zowel de NPO als ON! heeft twee weken de tijd om een reactie te geven. Daarna zal de opvolger van Uslu het definitieve besluit nemen over de kwestie.

De NPO had de demissionair staatssecretaris verzocht de voorlopige erkenning van ON! in te trekken, omdat de omroep onvoldoende bereid zou zijn om samen te werken. Uslu liet maandag weten op dit moment te weinig juridische basis te zien om zo’n “verstrekkend besluit” te nemen. De NPO liet maandag weten het besluit van Uslu “uitgebreid te bestuderen” voordat er een reactie komt.