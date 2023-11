Dertig jaar cel geëist voor dubbele moord in McDonald’s in Zwolle

Tegen de 34-jarige man die vorig jaar in een volle McDonald’s in Zwolle twee broers doodschoot, is donderdag dertig jaar gevangenisstraf geëist. Veysel Ü. schoot op 30 maart 2022 in het drukke restaurant de twee mannen dood.

De verdachte had met de broers afgesproken in het restaurant om een conflict rond de investering van tonnen in Turks vastgoed uit te praten. De een kreeg vijf en de ander kreeg zes kogels in zijn lichaam. Beide mannen overleden ter plaatse. Na de schietpartij brak paniek uit in het restaurant.

“Elke kogel was raak”, zei de officier van justitie. Het restaurant zat die dag rond 18.00 uur, het moment van de schietpartij, vol met bezoekers. Enkelen van hen zagen de verdachte ook schieten. Een van de getuigen is een militair. Hij verklaarde volgens de officier dat hij een geoefende schutter aan het werk zag. “Omstanders kwamen naar de McDonald’s voor een McFlurry of kipnuggets, niet om een trauma op te lopen”, zei de officier.

Het daadwerkelijke motief van de dubbele moord blijft bij het Openbaar Ministerie onduidelijk. Het doodschieten was een weloverwogen besluit, zei de officier. “Dan maakt het niet uit of het gedaan is uit financiële frustratie, uit koude wraak of uit gekrenkte trots.” De verdachte moet in staat geacht worden antwoord te geven op de vraag waarom hij beide broers doodschoot. Maar hij geeft geen antwoord, zei de officier.

Volgens het OM is een levenslange celstraf hier niet op zijn plaats. De verdachte heeft spijt betuigd en de kans op herhaling wordt ingeschat als laag. Veysel Ü. hoorde de eis met gebogen hoofd aan.

Geen enkele straf doet voldoende recht aan het leed dat is toegebracht, zeiden de advocaten die de broers en zussen van de overleden broers vertegenwoordigen. Wel kunnen de nabestaanden ermee leven als Veysel Ü. dertig jaar celstraf krijgt opgelegd.

De twee advocaten van de verdachte komen donderdagmiddag met hun reactie.