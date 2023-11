Douane vindt bijna 1000 kg coke in lading bevroren sinaasappelsap

De douane heeft woensdag in de haven van Rotterdam 976 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een lading bevroren sinaasappelsap afkomstig uit Brazilië en hebben een straatwaarde van ruim 73 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De container waarin de drugs werden aangetroffen, was bestemd voor een bedrijf in Zuid-Holland. Of dit bedrijf iets met de smokkel te maken heeft, is nog niet duidelijk. De zaak wordt verder onderzocht door het HARC-team, een samenwerkingsverband van de douane, FIOD, de zeehavenpolitie en het OM. De drugs zijn inmiddels vernietigd.