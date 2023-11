Eerste lokale matige vorst winterseizoen gemeten in Leeuwarden

In Leeuwarden is donderdagochtend de eerste lokale matige vorst van het winterseizoen gemeten, meldt Weeronline. Het kwik zakte daar naar -5,4 graden. Er is sprake van matige vorst als de temperatuur minimaal -5,0 graden is. Vorig jaar gebeurde dit al op 19 november.

Gemiddeld wordt de eerste lokale matige vorst rond 1 december waargenomen. De vroegste datum waarop er ergens in het land matige vorst werd gemeten, was 7 oktober 1912. In Winterswijk werd het die dag -5,7 graden.

Volgens Weeronline is er nog nooit een winterseizoen geweest waarin het nergens in Nederland matig vroor. Wel merkt de weerdienst op dat het steeds minder vaak gebeurt. In het oosten en noordoosten van het land zijn er tegenwoordig veertien tot zestien dagen met matige vorst. In de periode tussen 1981 en 2010 waren dat er nog zeventien tot negentien. In het midden en zuiden vriest het gemiddeld tien keer matig, waar dit voorheen zo’n drie dagen vaker gebeurde.