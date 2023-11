Hoekstra over COP28: kans op succes niet bijster groot

In een wereld van oorlog en conflict en van botsende grootmachten die hun eigen belang behartigen is de kans op succes op de klimaattop COP28 niet bijster groot. Dat zegt EU-klimaatonderhandelaar Wopke Hoekstra aan de vooravond van de klimaattop in Dubai in een interview met NRC.

Volgens Hoekstra, net twee maanden in functie, staat er veel op het spel. Tegelijk erkent hij dat de geopolitieke randvoorwaarden moeilijk zijn, schrijft NRC. “Ik proef dat in alle gesprekken die ik voer. Bij de een staat die rampzalige oorlog die de Russen Oekra├»ne aandoen heel hoog in de frontaalkwab. Bij anderen is dat de grote onrust in het Midden-Oosten. Maar denk ook aan de spanning in de Indo-Pacific.”

In die wereld van oorlog en conflict en van botsende grootmachten, waarin iedereen zijn eigen, uiteenlopende belangen behartigt, is het moeilijk onderhandelen over klimaat. “Je moet daarom realistisch zijn over hoe lastig de wedstrijd is die we met elkaar aangaan.” Ook: “Eerlijk is eerlijk: daarmee is de kans op succes niet bijster groot, maar paradoxaal genoeg wel bitter noodzakelijk.”

In het gesprek met NRC zegt Hoekstra nog dat hij uitgaat van de wetenschappelijke consensus dat de planeet alleen nog maar rode lijnen over heeft. “Het maakt het zowel makkelijker als moeilijker. Waar je in normale onderhandelingen kan zeggen ‘we moeten ergens in het midden landen’, is de harde realiteit hier dat dat niet goed genoeg is. Dus daarmee is dat een grote verantwoordelijkheid voor de EU en ook voor mij persoonlijk.”

Hoekstra spreekt ook het voornemen uit om welvarendere voormalige ontwikkelingslanden, zoals de Golfstaten of China, onder druk te zetten om meer te doen voor het klimaat. “Europa deelt onze ambitie met een hele grote groep landen uit de Global South. Dat biedt ruimte voor de onderhandelingen.”

Hoekstra verwacht ten slotte niet dat zijn werk als klimaatcommissaris bemoeilijkt gaat worden door de uitslag van de Nederlandse verkiezingen, waarbij de klimaatsceptische PVV als winnaar uit de bus kwam. “Het klimaatbeleid is overwegend op Europees niveau vastgelegd. (…) Over de klimaataanpak is nog altijd behoorlijke consensus in Nederland.”