Hogere huizenprijs: makelaar duur?

Makelaars zien de prijzen van woningen weer stijgen. Uit de cijfers van de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) blijkt dat nadat het eerste kwartaal een daling in de prijzen liet zien, de huizen nu toch echt weer duurder worden. De prijzen stegen zo’n 1,7 procent. Hoeveel dit de komende tijd nog zal gaan stijgen is lastig te zeggen. De vereniging ziet wel dat de vraag en aanbod niet in balans zijn. Er is te weinig aanbod, dat zal de komende tijd dus hard omhoog moeten gaan. Deze krapte komt mede doordat minder mensen hun huis te koop zet, maar zeker ook omdat er te weinig woning bijkomen. Zo zag men eerder dit jaar de nieuwbouw al halveren.

Hoe duur is het verkopen van een woning?

Wanneer men een woning verkoopt via een makelaar moet er rekening worden gehouden met het feit dat deze makelaar betaald moet worden. Veelal gebeurt dit op basis van courtage (dat is een beloning voor verrichte prestatie). Bij makelaars wordt dit ook wel gewoon ‘makelaarskosten’ genoemd. Dit is het percentage dat een makelaar krijgt over het bedrag waarvoor het huis verkocht is. Hoe duurder het verkochte huis, hoe groter het bedrag dat een makelaar ontvangt. De meeste makelaars werken op die manier, maar een makelaar als KIJCK.nl werkt op een andere manier, namelijk gewoon met een vast bedrag. De werkzaamheden worden, zo stellen zij, namelijk echt niet anders als het huis duurder wordt.

Voordelig een huis verkopen

Als een makelaar met een vast bedrag werkt, scheelt dit aanzienlijk. Mocht je bijvoorbeeld een huis van vijf ton verkopen, kan dit bij de meeste makelaars al snel tot een courtage van 6,5 duizend euro leiden, terwijl KIJCK daarvan slechts de helt als vaste kosten rekent. Dat betekent dus dat iemand bij een dergelijke makelaar al drieduizend euro uitspaart. Reken maar uit hoeveel dat wordt als men een nog duurdere woning wil verkopen. Op die manier bespaart men al geld bij verkoop van een woning vanaf tweeënhalve ton.

Voordelen van een dergelijke makelaar

Naast een vast courtagetarief is het ook fijn dat een makelaar als KIJCK pas achteraf betaling verlangt. Pas wanneer een huis verkocht is, hoeft de verkopende partij dit tarief te betalen. En dat terwijl de voordelen die je bij een andere makelaar waar gewoon een courtagepercentage geldt, echt niet anders zijn. Als de makelaar ook nog eens goed beoordeeld wordt op Funda, dan heeft dat uiteraard ook altijd meerwaarde.

Andere bijkomende kosten

Naast de courtagetarieven bij makelaars moet men bij het verkopen van een woning ook andere tarieven bij een makelaar in de gaten houden. Zo maakt een makelaar misschien reclame voor de woning en zal er dus ook een tarief voor reclame op de factuur komen te staan. Het kan natuurlijk sowieso geen kwaad om vooraf een offerte op te laten stellen en die misschien te vergelijken met andere makelaars. Zo weet men zeker dat het huis op de meest voordelige manier verkocht wordt.