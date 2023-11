Jetten voelt niks voor voorstel Omtzigt voor formatie

D66-leider Rob Jetten voelt niets voor het voorstel van Pieter Omtzigt (NSC) om in de formatie met alle partijen te gaan praten over de opgaven voor de komende jaren en dan per thema meerderheden te gaan zoeken. “Ik vind dat nu geen logische stap omdat de kiezer ook een hele duidelijke koers heeft aangegeven”, zei Jetten na zijn gesprek met verkenner Ronald Plasterk.

Jetten vindt dat PVV, VVD, NSC en BBB moeten gaan onderhandelen over een coalitie. “Ik vind op basis van deze uitslag dat ook echt de meest logische combinatie van partijen om met elkaar gesprekken te starten.” Hij wijst er ook op dat de VVD de deur heeft opengezet voor Wilders in de campagne.

Omtzigt zei woensdag na zijn gesprek met Plasterk nog niet te willen gaan onderhandelen. Hij vindt onder meer dat de PVV eerst “ondubbelzinnig” duidelijk moet maken welke onderwerpen van haar programma niet meer actueel zijn. Het feit dat de PVV in haar programma ingaat tegen de Grondwet is voor de NSC niet acceptabel.