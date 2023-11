Meer tijd nodig voor beoordelen vergoedingen voor aardbevingsleed

Ongeveer 10.500 Groningers moeten langer wachten op duidelijkheid over hun eventuele vergoeding voor immateriële schade als gevolg van de aardbevingen in het gebied. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zegt tot uiterlijk eind maart de tijd nodig te hebben om de dossiers te beoordelen.

Ruim 70.000 Groningers hebben in het verleden een vergoeding aangevraagd voor immateriële schade. De regeling daarvoor is eerder dit jaar verruimd. Het IMG bekijkt daarom wie alsnog recht heeft op smartengeld of in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Het gaat om bedragen tot 5000 euro.

Inmiddels is ruim 85 procent van de dossiers opnieuw bekeken. Aan 17.000 Groningers is daardoor de afgelopen tijd in totaal 39 miljoen euro aan (aanvullende) vergoeding uitgekeerd. Het was de bedoeling dat eind november alle dossiers opnieuw zouden zijn bekeken, maar voor 15 procent gaat het langer duren. Zij krijgen halverwege december daarover een bericht.

Omdat de beoordeling uitloopt, duurt het ook langer voordat nieuwe aanvragen voor immateriële schade ingediend kunnen worden, als er door een aardbeving bijvoorbeeld opnieuw schade aan een woning ontstaat. Daarover moet in december meer duidelijkheid komen.

Sinds oktober komen ook kinderen in aanmerking voor de immateriële schaderegeling. Het IMG meldt dat voor hen inmiddels 10.000 aanvragen zijn binnengekomen. De eersten krijgen hun geld in december.

Tot de verruimde regeling werd besloten na het rapport van de parlementaire-enquêtecommissie over de “rampzalige” gevolgen van de gaswinning voor Groningers. Claims voor materiële en immateriële schade moesten “milder, menselijker en makkelijker” worden behandeld.