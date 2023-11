Onderzoeksraad: DJI doet te weinig om drones veilig te maken

De Chinese dronefabrikant DJI doet nog te weinig om ongelukken met zijn drones te voorkomen. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die had er begin dit jaar bij de maker op aangedrongen om de instructies aan gebruikers aan te passen, maar dat is niet genoeg gebeurd, concludeert de raad nu. “Het baart ons zorgen dat deze fabrikant onvoldoende oog lijkt te hebben voor veiligheidsissues”, zegt Erica Bakkum van de raad in een verklaring.

In de handleiding staat geen duidelijke informatie wat de piloot van een drone moet doen als er iets misgaat, en ook niet wat gebruikers moeten doen om storingen te voorkomen. “Een gebruikershandleiding moet helder schetsen wat er moet gebeuren bij een probleem. Het volstaat niet om allemaal losse blokjes informatie op verschillende plaatsen te geven”, aldus Bakkum.

Aanleiding is een incident met een DJI-drone van de politie in Den Haag. Het onbemande toestel vloog in april 2020 ruim een kwartier lang stuurloos rond in de buurt van het Zuiderpark en reageerde niet meer op commando’s van de ‘piloot’ op de grond. De spookvlucht eindigde pas toen de accu leeg was, ongeveer een half uur na opstijgen. De drone kwam toen neer tussen een paar gestalde fietsen op een stoep aan de Soestdijksekade, ongeveer een kilometer verderop. Niemand raakte gewond.