Opa vrijgelaten Ofir Engel: hij is gezond en in goede conditie

Ofir Engel, de jonge Israëlisch-Nederlandse gijzelaar die woensdag door Hamas werd vrijgelaten, is gezond en verkeert in goede conditie. Dat vertelt zijn opa, Jucha Engel, donderdagochtend. “Hij heeft veel mazzel gehad.”

De mensen die de 18-jarige Ofir hebben ontvoerd, waren “niet te slechte mensen”, zegt zijn opa. Zo is Ofir is niet ondergronds vastgehouden en kreeg hij goed te eten van zijn gijzelnemers. “We vinden dat hij sterk is, hij heeft geen bijzondere lichamelijke problemen.” De jongen heeft vastgezeten in vijf verschillende huizen, vertelt opa Engel.

Ofir heeft voor het eerst sinds zijn vrijlating ook weer met zijn vriendin gesproken, bij wie hij thuis was toen hij werd ontvoerd. “Hij wist niet dat zij nog in leven was. Ze hebben een lang gesprek gevoerd”, aldus Jucha Engel. Ook de vader van Ofirs vriendin werd meegenomen door Hamas. Hij zou nog steeds in Gaza zijn, meldt het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).

De jongen ondergaat donderdag in een ziekenhuis in de buurt van Tel Aviv nog enkele gezondheidschecks. Hij is daar met zijn ouders. Ofirs opa en oma en zijn vriendin gaan hem later donderdagochtend ook bezoeken.

Als Ofir weer thuis is, zal de familie per dag kijken hoe het met hem gaat. “Hij moet weer wennen. Hopelijk kan hij spoedig weer naar school, en ook weer basketbal spelen. Het belangrijkst is dat hij zich goed voelt.” Engel bedankt Nederland voor de inzet om Ofir vrij te krijgen. “Als het kan, gaan we misschien in het voorjaar samen naar Nederland”, besluit hij.