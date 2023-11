Rechter: activisten Greenpeace moeten van schip in Grote Oceaan

Actievoerders van Greenpeace moeten met “onmiddellijke ingang” een schip in de Grote Oceaan verlaten, waarop zij zich hebben verschanst. Dit heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam geoordeeld. Greenpeace voert actie tegen diepzeemijnbouw.

Op 23 november startte Greenpeace met het varen met twee kajaks rond onderzoeksschip Coco. Enkele dagen later, op de 25e, ging een aantal actievoerders zonder toestemming aan boord van het schip. “Zij hebben zich verschanst bovenin het zogenoemde A-frame, waarmee een kleine duikboot in het water kan worden gehesen”, aldus de rechtbank.

Hierop is een zaak aangespannen door NORI, een dochter van The Metals Company, die vanaf het schip Coco onderzoek doet naar diepzeemijnbouw.

De rechtbank stelt zowel Greenpeace als The Metals Company in het gelijk. Greenpeace mag de acties rond het schip voortzetten, maar de actievoerders moeten per direct van de Coco af.

De rechtbank wijst erop dat Greenpeace een groot belang heeft te protesteren tegen diepzeemijnbouw, maar dat het belang om dit op het schip zelf te doen niet opweegt tegen het belang van de eigenaar van het schip. Die is immers verantwoordelijk “voor de veiligheid van de opvarenden”. De voorzieningenrechter boog zich over de kwestie omdat Greenpeace in Amsterdam is gevestigd.