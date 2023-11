Redacties leggen uur werk neer uit onvrede met cao-onderhandeling

De redacties van onder andere NRC, de Volkskrant, Trouw, AD en Het Financieele Dagblad leggen donderdag van 11.00 uur tot 12.00 uur het werk neer uit onvrede met de lopende cao-onderhandelingen. Tijdens dat uur worden ook de websites van deze kranten niet bijgewerkt.

De redacties van de websites NU.nl en Tweakers.net doen ook mee met de actie, waardoor ook die niet ververst zullen worden. Ook leggen de medewerkers van Het Parool, Het Eindhovens Dagblad en De Leeuwarder Courant een uur lang het werk neer. Enkele andere regionale kranten steunen de actie wel, maar geven hier op een eigen manier invulling aan.

De redactie van NRC was in september de eerste die enkele minuten het werk neerlegde uit onvrede over de huidige loonafspraken, nog voordat die met eigenaar Mediahuis ter sprake zouden komen in de cao-onderhandelingen. Net als bij de redacties die onder DPG Media vallen, is het de wens om de inflatie van afgelopen jaren en die van 2024 gecompenseerd te krijgen. De gewenste loonstijging daarvoor is 15 procent, maar daar willen beide moederbedrijven niet aan.