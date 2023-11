Staatssecretaris Uslu stapt op om Corendon te gaan leiden

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) verlaat het kabinet om reisorganisatie en familiebedrijf Corendon te gaan leiden. Dat heeft de bewindsvrouw van D66 laten weten. Ze vertrekt per 1 december na een zeer dringend beroep van het bedrijf.

Uslu schrijft in een reactie dat het “geen gemakkelijk besluit” was die ze “niet lichtzinnig” heeft genomen. Ze voelt echter de verantwoordelijkheid om naar Corendon over te stappen.

“Mijn liefde voor de culturele en creatieve sector blijft natuurlijk bestaan”, zegt ze in haar brief waarin ze haar vertrek aankondigt en toelicht. “Cultuur is cruciaal.”

Demissionair Mark Rutte heeft begrip voor het besluit van Uslu, reageert hij op X. “Haar tomeloze inzet voor de cultuursector wordt breed gewaardeerd.”

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap neemt haar taken voorlopig over. Voor de resterende demissionaire periode van het kabinet Rutte IV wordt een nieuwe staatssecretaris van D66 gezocht.

De koning heeft Uslu op de meest eervolle wijze ontslag verleend.