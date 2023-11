Tromsø, Noorwegen: populair voor iedere vakantie

Afgelopen zomer bleek uit berichtgeving al dat de populariteit van Scandinavische landen als vakantielanden enorm is toegenomen. Reiskoepel ANVR (Algemeen Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) zag het aantal Nederlanders die naar Scandinavië vertrokken voor een zomervakantie met tientallen percentages toenemen. Waar Zweden een stijging van 37 procent kon waarnemen, verdubbelde het aantal bezoekers van Noorwegen. Heel gek is dat niet gezien de klimaatveranderingen, vermoedde ANVR. Veel Nederlanders zochten verkoeling in Scandinavië vergeleken met de enorme hitte die deze zomer in het zuiden heerste. Nu de kerst- en voorjaarsvakantie zo langzamerhand in zicht gaan komen, zou deze stijging van bezoekers naar bijvoorbeeld Noorwegen door moeten zetten. Het land is namelijk niet alleen in de zomer een populair vakantieland.

Tromsø

Men kan de komende vakanties bijvoorbeeld kiezen voor een reis naar Tromsø. Tromsø is een plaats in het noorden van Noorwegen, nabij de Noordpool en kent een inwoneraantal van krap 65 duizend. Vanaf Amsterdam is de plek slechts iets meer dan drie uur vliegen, wat ervoor zorgt dat het een goed te bereizen vakantiebestemming maakt. Voor eenieder heeft Tromsø iets te bieden. Het maakt dan ook niet uit of men opzoek is naar een avontuurlijke vakantie, een vakantie om van de natuur te genieten of dat men de mooiste foto’s wil maken tijdens een bijzondere vakantie.

Seizoenen

Waar men in de zomer in Tromsø de middernachtzon (dat de zon nooit ondergaat) kan bewonderen en aan veel activiteiten buiten kan deelnemen, kan men in de winter juist kennismaken met een betoverende, donkere periode. De zon komt in de winter voor een lange tijd niet op (men noemt dit de poolnacht) en men kan dan ook de Aurora Borealis (het noorderlicht) bewonderen. Men kan dan in de lucht mooie, dansende kleuren ontwaren.

Cultuur

In Tromsø bevinden zich genoeg musea, kunstgalerijen en historische bezienswaardigheden. Ook voor de cultuurliefhebber is er dus veel te bewonderen. Ook kan de cultuur van de inheemse Sami-bevolking worden bekeken. Die cultuur is één van de meest intrigerende aspecten van het cultureel-erfgoed van de stad. Daarnaast heeft Tromsø ook een universiteit. Deze universiteit richt zich op wetenschappelijk onderzoek, met name natuurlijk gericht op de Arctische regio. Deze onderzoeken trekken dus ook academici en onderzoekers aan.

De natuur

Tromsø bevindt zich in een prachtige natuurlijke omgeving. Fjorden, bergen en eilanden zijn overal. Deze verscheidenheid in het landschap biedt de kans om veel activiteiten te ondernemen. Zo kunnen avonturiers gaan skiën, kajakken/varen of bijvoorbeeld sneeuwscooter rijden. Ook kunnen er stevige wandelingen gemaakt worden. Voor eenieder die meer opzoek is naar een rustgevende vakantie, kan er worden genoten van het noorderlicht of prachtige uitzichten bij de fjorden. Uiteraard is in de natuur ook een verscheidenheid aan dieren te spotten. Denk aan elanden en andere rendieren, maar ook walvissen. Voor de echte avonturiers kan er soms zelfs met orka’s gezwommen worden. Ook kan men rendieren ontmoeten en deelnemen aan hondensledetochten. Op die manier kan men een onvergetelijke vakantie beleven in Tromsø. Het is dus niet zo gek dat steeds meer mensen die kant op trekken in de vakantie!