Verkiezingsuitslagen Rotterdam en Assen aangepast na hertelling

In Rotterdam en Assen is de uitslag voor de Tweede Kamerverkiezingen aangepast na het hertellen van stemmen. In Rotterdam kregen enkele partijen er stemmen bij, in Assen veranderde alleen de verdeling van stemmen binnen twee partijen.

In Rotterdam kreeg GroenLinks-PvdA acht stemmen meer na de hertelling. De VVD behaalde drie stemmen meer dan bij de eerste telling. ChristenUnie, Volt en 50PLUS wonnen alle een stem. De Partij van de Dieren verloor juist een stem, en de overgebleven stemmen waren anders verdeeld over de lijst van die partij. Zo kreeg nummer twee Ines Kostić zeven voorkeurstemmen meer dan eerst geteld.

Bij D66, SGP en BBB bleef het totale aantal stemmen gelijk, maar die bleken anders te zijn verdeeld over de kandidaten. Zo kreeg D66-lijstduwer Sigrid Kaag er zes voorkeurstemmen bij. Rotterdam had de stemmen van vier stembureaus opnieuw geteld na mogelijke fouten.

Assen had de stemmen van twee stembureaus herteld na mogelijke fouten bij het tellen. Bij seniorencomplex Peelerhof had de SGP, lijst 12, tien stemmen gekregen. Dat klopte, maar die stemmen waren allemaal bij kandidaat 12 van lijst 12 gezet, terwijl de tien kiezers hadden gestemd op lijsttrekker Chris Stoffer. Dat is gecorrigeerd. Bij de kerk City Life Church raakt een lijstduwer van de Partij voor de Dieren een voorkeursstem kwijt aan een partijgenoot.

Tientallen gemeenten hebben besloten tot het hertellen van de stemmen. Dat leidde onder meer in Opsterland, Meerssen, Heiloo, Sittard-Geleen en Olst-Wijhe tot een aanpassing van de uitslag. In vrijwel alle gevallen gaat het om een verschil van een enkele stem, maar ook zulke kleine aanpassingen zouden genoeg kunnen zijn voor een andere zetelverdeling in de Tweede Kamer of zouden een kandidaat aan een voorkeurszetel kunnen helpen.