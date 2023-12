Advocaten willen nieuw onderzoek naar viervoudige moord

Advocaten van de twee tot levenslang veroordeelde verdachten voor de viervoudige moord in Enschede in 2018 willen nieuw onderzoek in deze zaak. Ze willen anonieme getuigen horen die zich pas recent via het Openbaar Ministerie hebben gemeld, zeiden ze vrijdag op de zitting bij het hof in Zwolle.

In een Enschedese growshop werden op 13 november 2018 vier personen doodgeschoten. De twee broers Dejan A. (37) en Denis A. (35) en hun vader Camil A. werden door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot levenslang. Vader Camil overleed in augustus 2022 in zijn cel.

Op de zitting vrijdag in het gerechtshof in Zwolle werd een officier van justitie gehoord die anonieme en beschermde getuigen bijstaat. Uit informatie van meerdere anonieme getuigen blijkt volgens deze officier van justitie dat broer Denis niet heeft geschoten en ook geen wapen heeft vastgehad. “Bij die rol vind ik niet zomaar levenslang passen”, zei deze officier.

Het gerechtshof neemt later een beslissing over de verzoeken. “Het zal u niet verrassen als die beslissing luidt dat we maandag niet verder gaan”, zei de voorzitter. Voor het hoger beroep waren drie zittingsdagen uitgetrokken.

Advocaat Gerald Roethof, die verdachte Dejan A. bijstaat, meent dat deze getuigen gehoord moeten worden. “Dit zijn de zwaarste feiten. Het gaat hier om levenslang.” Ook de raadslieden van verdachte Denis A. willen dit. “We hebben allemaal het ongebruikelijk stellige oordeel van de officier van justitie gehoord dat blijkbaar onze cliĆ«nt niet geschoten heeft”, zei advocaat Jeroen Nijboer. Hij doelde op de gehoorde officier.

Ook wil Roethof dat verdachte Denis als getuige wordt gehoord. Hij kwam plots met een uitgebreide verklaring over wat er gebeurd is in de growshop. Denis zei dat hij zijn vader twee personen heeft zien doodschieten. Ook zei hij dat Dejan met zijn vader in de growshop achter een derde slachtoffer aan gingen.