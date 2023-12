BBB-kandidaat die nazitweets verstuurde, kreeg 862 stemmen

Kandidaat-Kamerlid Jasper Rekers van de BoerBurgerBeweging heeft bij de verkiezingen vorige week 862 voorkeursstemmen gekregen. Rekers kwam in oktober in opspraak toen persbureau ANP ontdekte dat hij twee jaar lang een anoniem Twitter-account had gerund waarin hij aan de lopende band publieke figuren beledigde en nazivergelijkingen maakte.

Rekers besloot na de onthullingen om zich terug te trekken als kandidaat, maar het was te laat om zijn naam nog van de kandidatenlijst te schrappen. Hij stond dertiende op de lijst voor de BBB. Die partij krijgt zeven zetels, dus Rekers is niet verkozen.

Rekers komt uit Enschede. Hij kreeg vooral veel stemmen in kieskring 4, de provincie Overijssel. Daar stemden 587 mensen op hem. Hij kreeg 122 stemmen in Enschede, 57 in Hengelo, 52 in Dinkelland, 42 in Haaksbergen, 37 in Almelo en 34 in Losser. In de kieskring Arnhem, waar onder meer de Achterhoek onder valt, stemden 128 mensen op Rekers. Hij kreeg alleen geen stemmen in de provincie Zeeland en op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Via het Twitteraccount Verzet op Links had Rekers premier Rutte uitgemaakt voor NSB’er en toenmalig coronaminister Hugo de Jonge voor kinderlokker. Ook vergeleek Rekers de Vlaamse viroloog Marc van Ranst met nazipropagandist Joseph Goebbels en kindermoordenaar Marc Dutroux.