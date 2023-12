Chemours vraagt na rekenfout om hervatting afvaltransport naar VS

De Chemours-fabriek in Dordrecht heeft een nieuwe vergunning aangevraagd om afvalwater naar de Verenigde Staten te mogen transporteren. In de eerdere aanvraag stond volgens Chemours als gevolg van een eigen rekenfout een veel te hoog getal wat betreft de hoeveelheid afval die voor recycling naar Fayetteville (North Carolina) verscheept zou worden. Chemours kreeg hier desondanks in eerste instantie via de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toestemming voor van de Amerikaanse toezichthouder EPA.

Na protesten van omwonenden van de fabriek in Fayetteville, waar de omgeving in de afgelopen decennia vervuild is geraakt met schadelijke PFAS, werd het transport in eerste instantie stilgelegd. Chemours bewaart het afvalwater met daarin een stof die weer hergebruikt kan worden in de productie sindsdien op het eigen terrein in Dordrecht.

De EPA besloot deze week om de transportvergunning helemaal in te trekken, volgens Chemours nadat het bedrijf zelf had aangegeven dat de cijfers in de aanvraag niet kloppen. “De hoeveelheid die we willen vervoeren naar Fayetteville ligt in werkelijkheid ver onder de niveaus die door de EPA in de oorspronkelijke vergunning zijn goedgekeurd”, aldus een woordvoerder.

Inmiddels heeft de chemische fabriek op basis van geactualiseerde cijfers een nieuwe transportnotificatie (een soort vergunning) aangevraagd bij de ILT. Chemours hoopt dat het transport snel hervat kan worden. Volgens het bedrijf kan alleen in Fayetteville de stof HFPO-DA, die via de GenX-techniek in het productieproces wordt gebruikt, uit het water worden gefilterd en bewerkt voor hergebruik.

Als de transporten naar de Verenigde Staten niet hervat mogen worden, moet volgens Chemours het “kostbare” afvalwater vernietigd worden via verbranding. Dat gebeurt dan onder zeer hoge temperaturen in een trommeloven bij Indaver in BelgiĆ«. Volgens Indaver wordt daarbij 99,9999 procent van de PFAS vernietigd.

“Als de nieuwe transportnotificatie wordt afgewezen, is vernietiging van het afvalwater helaas de overgebleven en minder milieuvriendelijke optie”, aldus de woordvoerder. Chemours liet het afvalwater eerder recyclen in ItaliĆ«, maar het bedrijf dat dit deed ging enkele jaren geleden als gevolg van een milieuschandaal failliet.