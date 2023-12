ChristenUnie gaat de oppositie in, gaat niet gedogen

De ChristenUnie gaat de oppositie in en zal een constructie met de PVV niet gedogen, zei partijleider Mirjam Bikker na een gesprek vrijdag met verkenner Ronald Plasterk. De ChristenUnie verloor bij de verkiezingen twee zetels.

Bikker vindt het “voorstelbaar” dat PVV, VVD, NSC en BBB met elkaar gaan praten over een coalitie. “Maar ik heb al wel uitgesproken dat ten aanzien van PVV en Forum voor Democratie, ook voor de ChristenUnie geen gedoogconstructie denkbaar is.”

“Het is de verantwoordelijkheid van een kabinet om te staan voor de rechtsstaat en de vrijheden die ons land kenmerken. Nederland is een land van minderheden (…)”, schrijft Bikker in een brief aan de verkenner. Ze gaat PVV en FVD niet gedogen omdat die tegen de Grondwet ingaan.