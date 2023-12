Gerechtshof: nieuw onderzoek nodig naar viervoudige moord

De behandeling van het hoger beroep in de viervoudige moord in Enschede ligt voor onbepaalde tijd stil. Het gerechtshof in Zwolle wil meer onderzoek naar anonieme getuigen die zich via het Openbaar Ministerie hebben gemeld.

Dat maakte het hof vrijdagavond bekend. In een Enschedese growshop werden op 13 november 2018 vier personen doodgeschoten. De twee broers Dejan A. (37) en Denis A. (35) en hun vader Camil A. werden door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot levenslang. Vader Camil overleed in augustus 2022 in zijn cel. De twee broers gingen in beroep.

Op de zitting vrijdag in het gerechtshof in Zwolle werd een officier van justitie gehoord die anonieme en beschermde getuigen bijstaat. Uit informatie van meerdere anonieme getuigen blijkt volgens deze officier van justitie dat broer Denis niet heeft geschoten en ook geen wapen heeft vastgehad. Advocaten van de twee verdachten wilden dat die anonieme getuigen gehoord worden.

Het verhaal van die anonieme getuigen komt overeen met de nieuwe verklaring waar Denis plots op de zitting mee kwam. Hij verklaarde dat zijn vader in ieder geval twee van de slachtoffers neerschoot. Daarna renden zijn vader Camil en zijn broer Dejan achter een derde man aan en verdwenen uit het zicht van Denis. Vervolgens klonken opnieuw schoten in het pand.