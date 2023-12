IC-direct vaak vertraagd door werkzaamheden en hsl-problemen

De Intercity direct is momenteel vaak vertraagd door onder meer werkzaamheden bij Rotterdam en Schiphol. Een woordvoerder van de NS bevestigt vrijdagochtend berichtgeving van het AD hierover. Volgens de krant was vorige maand bijna de helft van de IC-directtreinen tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda zeker vijf minuten vertraagd.

De belangrijkste oorzaak van de vertragingen zijn volgens de woordvoerder op dit moment werkzaamheden bij Rotterdam en Schiphol. Op Rotterdam zijn daardoor bijvoorbeeld veel sporen niet beschikbaar, wat zorgt voor weinig uitwijkmogelijkheden.

Daarbij mag bij Rijpwetering (Zuid-Holland) momenteel maar 80 kilometer per uur worden gereden door een constructiefout in een viaduct. “Dat zorgt al voor 3 tot 5 minuten vertraging”, aldus de zegsman. Verder speelt mee dat de nieuwe Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) kinderziektes heeft, zoals overigens te verwachten is bij nieuwe treinen, zegt hij. “Die kinderziektes moeten eruit, en je ziet al dat het steeds beter gaat.”

Verder spelen werkzaamheden op de Betuweroute aan de Duitse kant mee. “Er wordt veel gewerkt aan het spoor. Toen de werkzaamheden bij Rotterdam en Schiphol begonnen, kukelde de punctualiteit achteruit”, aldus de zegsman. Spoorbeheerder ProRail had volgens hem al wel eerder aangegeven dat er meer werkzaamheden zouden komen omdat meer wordt verlangd van het spoor.

Maar de werkzaamheden bij Rotterdam en Schiphol zijn binnenkort voorbij, vertelt de woordvoerder verder. Daarnaast gaat de snelheidsbeperking bij Rijpwetering eraf, waardoor daar weer 160 kilometer per uur mag worden gereden. Verder hoopt de NS dat de ICNG beter gaat presteren. “Dus er gloort hoop aan het einde van de tunnel.”

Toch gaat het nooit lukken een punctualiteit van 93 of 94 procent te behalen op de hogesnelheidslijn, geeft de woordvoerder aan. “Dat gaat nooit lukken, wat je ook doet.” Oorzaak daarvan ligt in de aanleg destijds van de hsl. “Daar zitten constructiefouten in. Dat zie je bijvoorbeeld aan de brug bij Rijpwetering.” In 2018 riep de NS daarom al op tot aanpassing van de infrastructuur.