Kiesraad stelt uitslag van Kamerverkiezingen vast

De Kiesraad stelt vrijdag officieel de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week vast. Alle gemeenten hebben de stemmen geteld en de uitkomsten doorgegeven, en in tientallen gemeenten zijn de afgelopen dagen hertellingen geweest.

Dat de PVV de grote winnaar van de verkiezingen wordt, staat vast. De partij van Geert Wilders stijgt van 17 naar 37 zetels. GroenLinks en PvdA doen voor het eerst met een gezamenlijke lijst mee. Bij de vorige verkiezingen haalden ze bij elkaar opgeteld 17 zetels, dat worden er nu 25. Daarna volgt de VVD, voor het eerst sinds 2010 niet de grootste partij, met 24 zetels. Nieuwkomer Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt komt met 20 mensen in de Kamer.

Het is nog niet helemaal zeker naar wie de 150e en laatste Kamerzetel gaat. In de definitieve prognose van de Verkiezingsdienst van het ANP wint D66 waarschijnlijk die zetel. De partij zou daardoor niet 9, maar 10 fractieleden hebben. Het verschil met de SP is echter klein, die partij kan op 4 of 5 zetels eindigen.

BBB staat op 7 zetels en CDA op 5. Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SGP en DENK krijgen elk waarschijnlijk 3 zetels. Volt telt straks waarschijnlijk 2 leden van de Tweede Kamer en JA21 krijgt er 1. 50PLUS en BIJ1 verliezen hun Kamerzetel vermoedelijk.

De vertrekkende Kamer komt op 5 december voor het laatst bijeen. Op 6 december worden de nieuwe Kamerleden geïnstalleerd.