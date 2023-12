KNMI waarschuwt voor gladheid in noordwesten

Het KNMI waarschuwt automobilisten in Friesland, Groningen en Noord-Holland dat het ’s ochtends op lokale wegen glad kan zijn door het bevriezen van natte weggedeelten. Vrijdagavond kan het daar eveneens glad worden door sneeuwbuien en later mogelijk ook weer door bevriezing van het wegdek, aldus het KNMI, dat code geel heeft afgegeven.

De eerste waarschuwing geldt tot diep in de ochtend. Aan het einde van de middag en aan het begin van de avond is code geel in de drie provincies opnieuw van kracht tot en met zaterdagochtend.