Meer mensen naar speelgoedbanken voor Sinterklaas en Kerstmis

Bij meerdere speelgoedbanken in het land is het in aanloop naar Sinterklaas en Kerstmis drukker dan in voorgaande jaren. In onder meer Almelo, Den Haag en Delft noteren de organisaties dit jaar een toename in de vraag naar tweedehands speelgoed.

“We merken zeker dat het drukker is. Er komen veel nieuwe klanten”, zegt Lieneke Bolhuis, voorzitter van Speelgoedbank Twente. Het gaat om mensen die eerder al eens bij de Speelgoedbank aanklopten en nu terugkomen “omdat alles duurder wordt”. Maar ook mensen die eerder niet durfden en zich schaamden om langs te komen. “Zij voelen zich nu genoodzaakt om die drempel over te gaan, omdat ze hun kinderen anders geen cadeaus kunnen geven met pakjesavond.” Volgens de voorzitter kwamen er het afgelopen half jaar bijna twee keer zoveel kinderen als vorig jaar tweedehands speelgoed uitzoeken.

Ook bij de Speelgoedbeurs in Den Haag ontvingen ze de afgelopen periode veel nieuwe klanten. Een eenduidige verklaring voor de grotere vraag is er volgens de co√∂rdinator niet. “Het kan met de inflatie te maken hebben.” Dat vermoeden hebben ze ook bij de Speelgoedbank in Delft. “Mensen die hier komen zeggen dat ze minder geld hebben door de hoge energiekosten en de inflatie”, legt secretaris Hans Nieuwpoort uit. Dit jaar hebben ze zo’n 3000 kinderen blij kunnen maken met speelgoed. Vorig jaar ging het om 2500 kinderen.

Aan aanbod van speelgoed is in Delft door de grotere vraag geen gebrek. “De groep die speelgoed aanlevert, wordt ook groter”, zegt Nieuwpoort. Dat merken ze ook in Almelo, waar er dit jaar acht inzamelingsacties lopen. “Er is nu nog genoeg speelgoed, maar de opslag begint voor het eerst wel leeg te raken”, zegt Bolhuis.

Ook kringlopen signaleren met de feestdagen op komst veel vraag naar en aanbod van tweedehands speelgoed, zoals bordspellen en puzzels. Onder meer landelijke kringloopketen RataPlan en de Haagse kringloopketen Schroeder laten weten meer tweedehands speelgoed te krijgen en te verkopen. Dan gaat het om authentiek speelgoed, zoals spelletjes, puzzels en houten speelgoed. RataPlan, met tientallen vestigingen door heel Nederland, noteert “al jaren een toename” en vermoedt dat het door de stijgende kosten komt, zegt een woordvoerster. Puzzels van bekende merken, Lego, Playmobil, Barbie en kinderboeken “doen het altijd goed” als tweedehands speelgoed, zegt ze.