Omtzigt: conclusies over risico vuurwerkopslag hard en pijnlijk

Pieter Omtzigt, leider van Nieuw Sociaal Contract, vindt het “hard, pijnlijk en lezenswaardig” dat onderzoekers van de Universiteit Twente concluderen dat de opslag van zogenoemd licht consumentenvuurwerk veel gevaarlijker is dan tot nu toe werd gedacht. Hun rapport laat volgens Omtzigt “pijnlijk zien dat het niet volledig en onafhankelijk zijn bij onderzoeken leidt tot grote nieuwe ongelukken”.

Omtzigt komt uit Enschede, dat in 2000 werd getroffen door een vuurwerkramp. Een vuurwerkdepot in de wijk Roombeek ontplofte na een brand. Er vielen 23 doden, onder wie vier brandweermensen, honderden mensen raakten gewond. In 1991 was er ook een dodelijke explosie in een vuurwerkopslag in Culemborg.

Joost Sneller, Kamerlid van D66, zegt over het gevaar van licht vuurwerk: “Omwonenden en hulpverleners komen in onnodig risicovolle situaties. Dat is onacceptabel.” Hij ziet in het rapport “een extra reden waarom de verkoop van consumentenvuurwerk in Nederland moet stoppen”.

Het onderzoek werd uitgevoerd na een aangenomen Kamermotie van de SP. Kamerlid Nicole Temmink van die partij noemt het “vreselijk dat we al die jaren na de vuurwerkrampen in Enschede en Culemborg, brandweermensen nog steeds op zulke onnodig gevaarlijke situaties afsturen. Dat we mensen in onveilige situaties laten wonen vanwege het volstrekte gebrek aan politieke verantwoordelijkheid.”

De onderzoekers constateren onder meer dat een brand in een vuurwerkopslag onvoorspelbaar verloopt. Licht vuurwerk is explosiever dan gedacht en de instructies voor de brandweer passen niet bij zulke gevaren.

Het onderzoeksrapport concludeert ook “dat er bij de rijksoverheid veel meer speelde in de aanloop naar de vuurwerkramp van Enschede dan eerder naar voren is gekomen”. Tussen de regels van het Rijk en de regels van gemeenten zaten gaten, en ze hielden los van elkaar toezicht. Daardoor kregen vuurwerkbedrijven ruimte om te zwaar vuurwerk op te slaan. Bovendien hadden twee ministeries ruzie met elkaar, waardoor niets werd gedaan met aanbevelingen na de explosie in Culemborg. “Er is in Nederland een groot veiligheidsprobleem ontstaan waarvan men zich pas na de vuurwerkramp van Enschede bewust werd.”