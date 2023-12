Plasterk praat volgende week met aantal fractievoorzitters verder

Ronald Plasterk praat volgende week met een aantal fractievoorzitters verder over mogelijke vervolgstappen in de formatie, vertelde hij in een gesprek met journalisten. De verkenner heeft vrijdagmiddag aan de Tweede Kamer laten weten dat hij niet zoals eerder voorgenomen op dinsdag 5 december verslag uit kan brengen.

In een tweede gespreksronde wil hij de beoogde fractievoorzitters vragen om op elkaars inbreng te reageren. Om welke partijleiders het precies gaat, zei Plasterk er niet bij.

De vertraging komt volgens Plasterk vooral door tijdgebrek en was volgens hem ook te voorzien. “Ik zie dit eerlijk gezegd ook niet als een vertraging of een tegenvaller. Dit kon je zien aankomen.” De verkenner is van plan om in de week van 11 december verslag uit te brengen.

De posities die partijen tot nu toe hebben ingenomen in de verkenning ziet Plasterk als de “eerste inbreng” in de onderhandelingen. De verkenner denkt dat het “zeker niet” onmogelijk is dat partijen eruit gaan komen.

Plasterk weigert in te gaan op specifieke posities die zijn ingenomen door partijen en wil ook niet zeggen of die de kabinetsvorming complex hebben gemaakt. De PVV hoopt een kabinet te kunnen vormen met VVD, NSC en BBB. De VVD wil geen onderdeel worden van een coalitie en alleen eventueel gedoogpartner worden. Pieter Omtzigt van NSC twijfelt over samenwerking met de PVV omdat hij moeite heeft met de ongrondwettelijke aspecten van het programma van de radicaal-rechtse partij. Een samenwerking tussen GroenLinks-PvdA en VVD dan wel de PVV ligt niet voor de hand.