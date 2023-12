Politie: uitspraak over schieten op tractor is pittig

De politie noemt de straf voor de agent die in juli vorig jaar tijdens een boerenprotest in Heerenveen op de jonge tractorbestuurder Jouke schoot, een pittige uitspraak van de rechtbank. De agent werd veroordeeld tot tachtig uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een maand.

“De uitspraak is hoger dan de eis van de officier van justitie. Dat komt behoorlijk binnen omdat er helder wordt gesteld dat er sprake was van poging tot doodslag en er een onvoorwaardelijke straf wordt uitgesproken”, reageert Joop de Schepper, plaatsvervangend politiechef van de eenheid Noord-Nederland.

“Je vuurwapen gebruiken is geen lichtvaardig besluit en doe je alleen als je het op dat moment noodzakelijk acht. De agent verklaart dat hij, met de kennis van nu, anders had moeten handelen. Hij heeft dat ook zo aan de tractorbestuurder en zijn familie gezegd.”

“Een objectieve controle op ons optreden is belangrijk”, zegt de werkgever van de veroordeelde agent. “De uitspraak van de rechtbank is vandaag klip-en-klaar. Het optreden van de politie was niet conform de geweldsinstructie en niet subsidiair en proportioneel. Deze uitspraak verdient het dat we die verder bestuderen. Het kan mogelijk gevolgen hebben voor hoe we ons in dergelijke situaties organiseren en hoe we onze mensen instrueren. We willen immers alles in het werk stellen om het risico dat onze medewerkers in een dergelijke situatie terechtkomen zo klein mogelijk te houden.”

Schepper: “Het is betreurenswaardig dat onze collega in de laatste fase van zijn loopbaan in een dergelijk heftig incident terecht gekomen is. De collega heeft op dit moment ontheffing van werkzaamheden. We gaan met hem in overleg hoe hij het laatste deel van loopbaan gaat invullen.”