Provincie Limburg ontvangt petitie tegen meer vakantiewoningen

De bouw van nieuwe vakantieparken in Limburg moet worden ingedamd, vinden de ondertekenaars van een petitie tegen de “verroompottisering” van de provincie. De petitie voor het behoud van een camping in het Heuvelland, volgens de initiatiefnemers door zo’n 11.000 mensen ondertekend, werd vrijdagochtend aangeboden aan de Limburgse gedeputeerde Michael Theuns (ruimte, CDA).

Aanleiding voor de actie is de verkoop eerder dit jaar van de camping nabij het Zuid-Limburgse Vaals aan een projectontwikkelaar. Vaste gasten van de camping zijn bang dat de camping plaats moet maken voor vakantiewoningen. De vaste bezoekers richtten de Stichting Behoud Jaarplaatsen Cottesserhoeve op en startten de petitie. De komst van vakantiewoningen “zou betekenen dat er weer een betaalbare manier van recreĆ«ren verdwijnt en het Heuvelland verder wordt verstedelijkt”, schrijven de initiatiefnemers.

Volgens cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) nam het aantal vakantiewoningen in Nederland tussen 2017 en 2022 met 8,7 procent toe. In Limburg kwamen er relatief de meeste huisjes bij in die periode. Het grootste deel van de recreatiewoningen staat op een vakantiepark, aldus het PBL. De gemeenten met de grootste toename liggen onder meer in het Heuvelland.

Meer actiegroepen zijn bezorgd over de in hun ogen ongecontroleerde groei van het aantal recreatiewoningen in Limburg. De natuur heeft te lijden onder de bouw van vakantieparken en ook verliezen natuurgebieden hun toegankelijkheid, vinden zij. Bovendien is het huren van een vakantiewoning een stuk duurder dan een plek op een camping. Zo zouden sommige gebieden alleen nog voor mensen met veel geld te bezoeken zijn. In de Provinciale Staten spraken zij eerder al hun zorgen uit. Meerdere politieke partijen willen dat de provincie meer doet om het aantal vakantieparken in de hand te houden.

Het college gaat komend jaar goed kijken “wat er precies speelt”, zegt gedeputeerde Theuns. Hij begrijpt de zorgen van de ondertekenaars van de petitie. Maar “niet iedereen wil meer op een camping staan”. Volgens hem is “een gezonde mix” tussen campings, huisjesparken en natuur belangrijk. De provincie kan alleen iets doen tegen de komst van een park als voor de bouw het bestemmingsplan moet worden aangepast. Anders is vooral de gemeente aan zet. Theuns wil evengoed met gemeenten in gesprek blijven over de ontwikkelingen.