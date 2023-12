Rechter beslist over strengere controles op visserij

De rechtbank in Utrecht beslist vrijdag of de overheid strengere controles op de Nederlandse visserij moet uitvoeren. De zaak is aangespannen door een groep kleinschalige vissers en milieuorganisatie ClientEarth. Zij vinden dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tekortschiet in het controleren van de hoeveelheden vis die aan land worden gebracht.

Door de gebrekkige controles bestaat volgens de eisers het risico dat “duizenden tonnen vis per jaar illegaal de Europese markt binnenkomen, terwijl dit serieuze risico’s voor overbevissing van bepaalde soorten met zich meebrengt”. De kleinschalige vissers voelen zich bovendien in hun levensonderhoud bedreigd. Zij vissen op dezelfde soorten als industriële schepen.

De toenmalige landbouwminister Carola Schouten had in 2020 toegegeven dat de “beschikbare capaciteit voor de NVWA niet toereikend is voor het uitvoeren van haar taken” op het gebied van duurzame visserij. Volgens een onderzoek van Deloitte houdt de overheid één keer per maand toezicht in de havens waar de gevangen vis aan land wordt gebracht. Dat zou volgens de onderzoekers een keer per week moeten zijn.