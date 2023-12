Rutte: Nederland stopt 15 miljoen euro in klimaatschadefonds

Nederland zegt 15 miljoen euro toe voor het nieuwe klimaatschadefonds dat donderdag is goedgekeurd op de klimaattop in Dubai. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte vrijdag bekendgemaakt op de top in de Verenigde Arabische Emiraten. “Relatief best veel”, vond Rutte. Onder meer Duitsland en de VAE stoppen 100 miljoen dollar in het fonds als startkapitaal.

Ook de 15 miljoen euro is bedoeld als startkapitaal om het fonds mee op te zetten. Daarna zal Nederland weer verder kijken, zegt Rutte. “En het komt natuurlijk bovenop de 900 miljoen euro die wij als overheid vanaf 2025 stoppen in klimaatfinanciering”, aldus de huidige premier op mogelijk zijn laatste klimaattop. Of het echt zijn laatste COP wordt, weet hij nog niet zeker. Dat ligt eraan of Nederland volgend jaar een nieuwe premier heeft. “Ik neem nog nergens afscheid”, aldus Rutte.

De voormalige VVD-leider is een paar uur geleden op het COP-terrein in Dubai aangekomen. Hij heeft meerdere andere wereldleiders, onder wie de president van Israël Isaac Herzog, inmiddels al even gesproken. Daarbij ging het vooral over het Midden-Oostenconflict in Gaza en Israël, vertelt hij. Verder merkt hij dat de klimaattop gericht is op het uitvoeren van plannen die al gemaakt zijn.

Ook voelt Rutte dat landen vinden dat “we nu wel moeten opschieten”, omdat dan het tij nog te keren is. Zo hebben wereldleiders in 2015 in Parijs met elkaar afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot 2 graden en bij voorkeur tot 1,5 graad. Klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat een sterkere opwarming anders onomkeerbare gevolgen kan hebben.

ActionAid noemt het een goed begin dat Nederland een bijdrage doet aan het fonds. “Maar er is veel meer nodig om gemeenschappen te steunen, die getroffen worden door de gigantische gevolgen van de klimaatcrisis”, zegt beleidsadviseur Agnes Schim van der Loeff van de maatschappelijke organisatie. “15 miljoen is verre van het eerlijke aandeel van Nederland gebaseerd op onze historische uitstoot dus we kijken uit naar meer substantiële bedragen om het fonds echt te vullen.”