Slechts drie leden enquêtecommissie fraudebeleid terug in Kamer

Van de achtkoppige parlementaire-enquêtecommissie die het fraudebeleid heeft onderzocht, zitten in de nieuwe Tweede Kamer straks nog maar drie leden. Alleen Senna Maatoug (GroenLinks-PvdA), Thierry Aartsen (VVD) en Michiel van Nispen (SP) keren terug. Sylvana Simons (BIJ1) en Farid Azarkan (DENK) hadden hun vertrek uit de politiek al aangekondigd. Ook enquêtecommissievoorzitter Salima Belhaj (D66) komt op 6 december niet in de Tweede Kamer terug.

Dat blijkt uit de officiële verkiezingsuitslag van de Kiesraad. Van tevoren waren er al zorgen over wat het resultaat van de vervroegde verkiezingen zou betekenen voor de samenstelling van de commissie. CDA-Kamerlid Evert Jan Slootweg is bovendien wethouder geworden. Hij stond nog wel op de lijst van het CDA, maar met zijn twaalfde plek komt hij bij lange na niet in de Kamer.

Het rapport van de commissie zou naar verwachting in januari naar buiten komen. Voorafgaand aan de openbare verhoren die in september en oktober werden gehouden, was de commissie al terughoudend in een reactie op vragen over de situatie na de verkiezingen.