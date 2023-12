Streektaalorganisatie zoekt het ‘liefste’ Drentse woord

De Drentse streektaalorganisatie ‘Huus van de Taol’ kiest dit jaar niet het mooiste, maar het liefste Drentse woord. “Naast alle akelige dingen die er in de wereld gebeuren, wil het Huus hiermee een positief geluid laten horen”, aldus de organisatie. Op 22 december wordt het winnende woord van deze verkiezing bekend gemaakt.

De organisatie die zich inzet voor streektaal houdt al enkele jaren een verkiezing van het mooiste Drentse woord. Vorig jaar was dat ‘feduzie’, dat vertrouwen betekent. Het in 2007 opgerichte Huus van de Taol past de verkiezing dit keer aan en zoekt nu “een woord dat lief klinkt” of “een koosnaam voor een partner, kind, goede vrienden of (huis-)dieren”.

Volgens streektaalfunctionaris Arja Olthof heeft de organisatie “door de situatie in de wereld” de opzet van de verkiezing dit jaar iets aangepast. “Het Drents heeft mooie woorden, maar ook veel woorden die een negatieve klank kunnen hebben. We willen daar nu een positieve draai aan geven. We hebben te maken met oorlogen in de wereld en met polarisatie in ons eigen land. We mogen best wat liever zijn voor elkaar. Vandaar deze verkiezing.”

Tot en met 8 december kunnen suggesties worden gedaan, waarna inwoners van Drenthe vanaf 15 december mogen kiezen uit de vijf meest ingezonden woorden.