Toespraak Rutte: hardere inspanning nodig om klimaatdoel te halen

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad moet de wereld zich harder inspannen, zegt demissionair premier Mark Rutte vrijdag tijdens zijn toespraak op de klimaattop in Dubai. Hij vindt het tijd worden dat wereldleiders actie ondernemen om hun beloftes te halen.

Wereldleiders hebben in 2015 in Parijs met elkaar afgesproken dat de opwarming van de aarde onder de 2 graden moet blijven ten opzichte van het pre-industriĆ«le tijdperk en bij voorkeur onder de 1,5 graad. Dat doel van 1,5 graad wordt ook bij COP28 telkens weer herhaald. “We moeten op koers raken om het doel van 1,5 graad te halen”, stelt ook Rutte.

De wereld ligt echter nog lang niet op koers. VN-milieubureau UNEP publiceerde vlak voor de klimaattop een rapport waarin staat dat de aarde met het huidige klimaatbeleid aan het eind van de eeuw zo’n 3 graden warmer is dan voor de industrialisatie.

Om het doel te halen wil Nederland een uitfasering van fossiele brandstoffen, benadrukt Rutte in zijn toespraak. “Phase out”, in het Engels, is precies de term die het eindakkoord van voorgaande klimaattoppen nog niet gehaald heeft. Ook verwijst hij in zijn speech naar het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarin kwam naar voren dat in Nederland met al het voorgenomen klimaatbeleid het doel voor 2030 binnen bereik kan zijn. Wel moet dan alles meezitten, ook de energiemarkt en het weer, bijvoorbeeld omdat mensen hun thermostaat hoger zetten als het koud is buiten.