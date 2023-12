Tweede en laatste weekend zonder treinen van en naar Rotterdam CS

Voor het tweede weekend op rij kunnen mensen die naar Rotterdam Centraal willen reizen dat niet per trein doen. Het treinverkeer van en naar het station ligt stil door werkzaamheden van ProRail. De stremming vormt het sluitstuk van werkzaamheden rond Rotterdam Centraal van ProRail die op 23 oktober zijn begonnen.

Voor bezoekers aan de voetbalwedstrijd Feyenoord-PSV, zondag om 12.15 uur in De Kuip, zet regiovervoerder RET extra trams in. De NS adviseert supporters die reizen vanuit regio Rotterdam om zoveel mogelijk lopend, met de (deel)fiets, (deel)scooter of tram naar het stadion te reizen.

Ook adviseert de NS mensen die zondag tussen Rotterdam Centraal en Schiphol Airport willen reizen, te kijken naar ander vervoer, omdat die dag er ook werkzaamheden zijn bij Leiden Centraal. “Er is wel een alternatieve treinroute mogelijk, maar deze heeft een zeer lange reistijd van ongeveer anderhalf uur”, meldt de vervoerder. Ook zaterdag zijn er geen rechtstreekse treinen naar Schiphol, maar de alternatieve route duurt die dag een uur.

Net als afgelopen weekend is er gratis openbaar vervoer voor bezoekers die parkeren op de vijf grootste P+R-terreinen nabij de stad.

De afgelopen weken zijn enkele perrons verlengd, wissels en sporen vernieuwd en de bovenleidingen en treinbeveiliging opgeknapt. Deze werkzaamheden moeten ervoor zorgen dat er in de toekomst meer treinen tussen Rotterdam en Den Haag kunnen rijden. De stremming leverde afgelopen weekeinde weinig problemen op. Reizigers leken over het algemeen goed op de hoogte te zijn van het ongemak.