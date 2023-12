Verkiezingsuitslag bevestigd: PVV grootste partij in de Kamer

De PVV wordt inderdaad de grootste fractie in de nieuwe Tweede Kamer. De partij van Geert Wilders krijgt 37 zetels. Daarna volgen GroenLinks-PvdA met 25 zetels en de VVD met 24 zetels. Nieuwkomer Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt heeft 20 zetels behaald.

De Kiesraad heeft vrijdag de officiële uitslag bekendgemaakt. Die komt overeen met de definitieve prognose van de Verkiezingsdienst van het ANP.

D66 eindigt op 9 zetels. De laatste restzetel, en daarmee de 150e zetel in de Kamer, gaat naar de SP. Die komt daardoor op vijf zetels uit. Als D66 in het hele land 160 stemmen meer had gekregen of de SP tachtig stemmen minder, was de restzetel naar D66 gegaan en zou die partij 10 Kamerzetels hebben behaald en de SP 4. De Verkiezingsdienst van het ANP heeft dat berekend op basis van de eindstand die de Kiesraad heeft gepresenteerd.

BBB krijgt 7 zetels en CDA 5. Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SGP en DENK hebben elk 3 zetels. Volt telt straks 2 leden van de Tweede Kamer en JA21 krijgt er 1. 50PLUS en BIJ1 verliezen hun Kamerzetel.

Daniëlle Hirsch van GroenLinks-PvdA is als enige kandidaat dankzij voorkeursstemmen in de Kamer gekomen. Ze stond eigenlijk te laag op de lijst van haar partij, maar kreeg voldoende stemmen.

De vertrekkende Kamer komt op 5 december voor het laatst bijeen. Op 6 december worden de nieuwe Kamerleden geïnstalleerd. Zij moeten in de komende dag nog besluiten of ze hun zetel aannemen en Kamerlid worden.

Bij de verkiezingen vorige week woensdag brachten bijna 10,5 miljoen van de bijna 13,5 miljoen kiesgerechtigden hun stem uit. De opkomst was 77,7 procent, iets lager dan bij de vorige verkiezingen.

In tientallen gemeenten is de eerste uitslag herteld en in meerdere gemeenten leidde dat tot een kleine verandering van de uitslag. Het invullen van de formulieren verliep niet overal goed, maar er is geen aanleiding om de betrouwbaarheid van de uitslag in twijfel te trekken, aldus de voorzitter van de Kiesraad, Wim Kuijken.