Verzekeringsartsen willen eigen organisatie, los van UWV

De artsen die moeten controleren in hoeverre mensen nog in staat zijn om te werken, willen zich losmaken van de organisatie waarvoor ze dat doen, uitkeringsinstantie UWV. Door de manier waarop het UWV werkt zijn er te weinig verzekeringsartsen, en daar worden burgers de dupe van, stelt de beroepsvereniging, de Nieuwe Orde van Verzekeringsartsen Arbeid & Gezondheid (NOVAG).

De NOVAG wil dat de verzekeringsartsen straks onder een “onafhankelijke medische dienst binnen de overheid” vallen. De orde wijst naar de situatie vroeger, toen de artsen voor de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) werkten en de uitkeringen zelf via het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) liepen.

In 2002 werd alles samengevoegd in het UWV, en sindsdien “worden de verzekeringsartsen aangestuurd door managers”, klaagt de NOVAG. “Deze managers zijn geen medici en richten hun sturing vooral op de kwantiteit en efficiency. Kwaliteit komt vaak op de tweede plaats.” De artsen raken gefrustreerd en gaan ander werk zoeken, aldus de beroepsvereniging.

Volgens de orde komt de uitvoering van het stelsel in gevaar. “In de huidige situatie worden er in de uitvoering kunstgrepen toegepast waarbij de wet wordt overtreden en er sprake is van onterechte ongelijke uitkomsten voor de uitkeringsgerechtigden. Burgers blijven daardoor in de kou staan.”