Voormalig NRC-columniste Rosanne Hertzberger wordt Kamerlid

Microbiologe en tot voor kort NRC-columniste Rosanne Hertzberger is verkozen als Kamerlid. Ze stond op plaats 17 op de kandidatenlijst van Nieuw Sociaal Contract, de nieuwe partij van Pieter Omtzigt. Die kreeg 20 zetels. Ze is niet voorbijgestreefd door lager geplaatste kandidaten met voorkeursstemmen, dus ze is officieel verkozen, heeft de Kiesraad vrijdag bekendgemaakt.

Hertzberger heeft bij de Kamerverkiezingen vorige week 4613 stemmen gekregen. Zeven partijgenoten kregen meer stemmen.

Hertzberger had eind september haar vertrek als columniste aangekondigd en schrijft sinds 2005 columns. Ze begon met bijdragen aan het Leids Universitair Weekblad Mare en stapte in 2009 over naar NRC.next. Sinds 2012 verschijnen haar columns in NRC.

Het is niet de eerste maal dat een columnist van NRC overstapt naar de Tweede Kamer. Eerder schreven ook PVV’er Martin Bosma en Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet bijdragen voor de krant.